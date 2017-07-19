Правительство сосредоточится на поддержке многодетных семей, пенсионеров и продолжит искать возможности для регулярной индексации пенсий и социальных пособий. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил на совещании по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Совещание было посвящено финансированию здравоохранения, образования, культуры и социального обеспечения.

В 2017 году пенсии планируется проиндексировать в соответствии с фактической инфляцией прошлого года. Традиционно это делали дважды в год, но в 2016 году вторую индексацию заменили единовременной выплатой — каждый пенсионер получил по 5 тыс. рублей. Кроме того, работающим пенсионерам с прошлого года индексацию отменили; по словам министра финансов Антона Силуанова, это решение может быть пересмотрено лишь в 2020 году.

— Сосредоточимся на поддержке многодетных семей, пенсионеров. Продолжим искать возможности, чтобы регулярно индексировать пенсии и социальные пособия, — заявил Дмитрий Медведев на совещании.

По словам премьер-министра, многие пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные семьи могут рассчитывать только на помощь государства. И они должны быть уверены, что эту помощь получат вовремя. Поэтому, несмотря на определенные трудности, экономить на социальных расходах нельзя.

Также на совещании обсудили поддержку людей, работающих в бюджетном секторе — в больницах, школах, вузах, учреждениях культуры. В майских указах президента Владимира Путина была поставлена задача повысить им зарплаты до средних показателей по региону. Была затронута и тема развития здравоохранения.

— Мы уже вложили серьезные деньги в развитие и оснащение медицинских учреждений, в том числе в высокотехнологичную медицинскую помощь. Число людей, которым сделали такие операции, с 2010 года выросло почти в три раза. Будем продолжать работу по этому направлению, — резюмировал глава правительства.

В июле Дмитрий Медведев провел уже пять совещаний, посвященных подготовке бюджета. 11 июля в Горках обсудили сбалансированность бюджетов регионов. Темой совещания 12 июля стало финансирование физкультуры, спорта, туризма и молодежной политики. 13 июля рассмотрели расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и жилищное строительство. 17 июля — финансирование агропрома и рыбохозяйственного комплекса, а также развитие промышленности, транспорта, связи.

По мнению директора Центра исследований региональных реформ Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Дерюгина, многочисленные совещания по бюджету можно объяснить двумя причинами.

— С 2018 года начинается новый политический цикл. Кроме того, согласно прогнозу экономического развития, в ближайшие три года ожидается снижение доходов федерального и региональных бюджетов. Надо заранее обсудить параметры расходов и приоритеты, — отметил Александр Дерюгин.

На следующий год доходы бюджета запланированы на уровне 14,7 трлн рублей, расходы — 16,2 трлн рублей. Согласно закону проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов должен быть внесен правительством в Государственную думу до 1 октября.