Посол Турции в Германии вызван в МИД ФРГ в связи с арестом турецкими властями немецкого правозащитника Петера Штойдтнера, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мартин Шефер.

Послу Турции заявили о неприемлемости ареста Штойдтнера и других граждан Германии. По словам представителя МИД ФРГ, глава министерства Зигмар Габриэль из-за этой ситуации прервал свой отпуск и вернулся в Берлин. Ожидается, в четверг утром министр проведет в МИДе консультации относительно возможных мер.

«Сегодня утром по указанию министра иностранных дел Зигмара Габриэля турецкий посол был вызван в МИД на разговор. Этот разговор только что состоялся в МИДе», — заявил Шефер журналистам.

По его словам, немецкое правительство требует от властей Турции немедленно освободить правозащитника.

Напомним, во вторник суд в Турции арестовал главу турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер, вместе с ней были арестованы еще пятеро немцев, включая Штойдтнера.