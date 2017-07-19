В Володарском районе Брянска на кладбище по улице Профсоюзной убрали свалку, которая копилась там годами. Горы мусора занимали 250 м в длину и почти достигли высоты в 2 м. Мусор вывезли в общей сложности на 56 грузовых машинах.

Уборка свалки началась еще в июне 2017 года, но тогда за месяц смогли расчистить не более 50 м. Полностью закончить работы планировали не раньше сентября 2017 года, но смогли выполнить досрочно. Как сообщает NASHBRYANSK.RU, на кладбище установили новые бетонные мусоронакопители взамен деревянных.

На данный момент, накопители установили только на этом кладбище. По результатам эксплуатации будет принято решение об их долговечности. Администрация кладбища полагает, что теперь вид стал более эстетичным, а также надеется, что это повлияет на поведение посетителей, которые станут аккуратнее.