Посол США в РФ Джон Теффт, чьи полномочия на этом посту истекают нынешней осенью, накануне вечером обедал с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, и на этой встрече они обсудили перспективу назначения послом России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

«Его кандидатура должна быть согласована в Думе до того, как он будет формально номинирован», — подчеркнул Теффт, отметив различия в процедуре назначения дипломатических представителей с российской и американской стороны.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленный источник в дипломатических кругах сообщили о том, что думский комитет по международным делам поддержал кандидатуру Антонова на должность нового главы российского посольства в Вашингтоне. В настоящее время он занимает пост заместителя министра иностранных дел РФ.

Как сообщали «Известия», сегодня президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой нового посла в России, который сменит на этом посту собирающегося уходить Теффта. Американский лидер остановил свой выбор на экс-губернаторе штата Юта, миллиардере-мормоне Джоне Хантсмане, который, что примечательно, в 2012 году выдвигался на президентский пост и резко критиковал Трампа.