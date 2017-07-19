После перестановок в правительстве Турции свой пост сохранил один из пяти вице-премьеров. Им стал Мехмет Шимшек, курирующий экономическую политику страны, передает Bloomberg.

В правительстве остались еще двое вице-премьеров, которые получили в обновленном кабмине портфели министров минобороны и культуры и туризма. Остальные покинули правительство Турции.

О перестановках в среду объявил премьер-министр Бинали Йылдырым после встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В мае Мехмет Шимшек и российский вице-премьер Аркадий Дворкович подписали соглашение о снятии ограничений в торговле между странами.