Полиция Испании обнаружила три из пяти украденных картин британского экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона, передает Pais.

Не сообщается, какие именно картины были найдены и где.

Пять картин стоимостью от €25 млн до €30 млн были украдены в июне 2015 года из дома близкого друга художника Хосе Капело в Мадриде.

Преступники воспользовались тем, что в квартире никого не было, и смогли заблокировать сигнализацию. При этом они не оставили никаких отпечатков.