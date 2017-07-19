Евросоюз (ЕС) выделит €1,5 млн на работу независимой комиссии по расследованию военных преступлений в Сирии. Комиссия была создана в декабре 2016 года по решению Генассамблеи ООН.

О решении на выделение средств говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

Согласно решению, комиссии предстоит собирать и анализировать доказательства правонарушений, облегчать и ускорять проведение независимых уголовных разбирательств в судах.

Создание независимой комиссии поддержали не все страны, против этого решения выступила в том числе и Россия. Заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов назвал решение Генассамблеи ООН незаконным и выходящим за пределы ее полномочий.