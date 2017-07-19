Государственный Эрмитаж покажет в специально созданном в Главном штабе небольшом кинотеатре фильм «Эрмитаж. Виртуальное погружение во времени и пространстве», роль экскурсовода в картине сыграет актер Константин Хабенский.

Как сообщает музей, фильм будет демонстрировать зрителю историю Эрмитажа с помощью современных технологий. Показ картины начнется 21 июля.

«Кинотеатр разместится в пространстве первого этажа Главного штаба рядом с кафе», — сообщил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Площадка будет оборудована на 24 места, фильм в формате виртуальной реальности посетители музея смогут посмотреть при помощи специальных очков. Режиссер фильма Михаил Антыков сообщил, что картина посвящена основным событиям истории Эрмитажа начиная со времен Екатерины Великой и заканчивая нашими днями. С помощью технологий виртуальной реальности зрители смогут пройтись по Дворцовой площади, залам музея, Висячему саду и крыше Зимнего дворца.

Константин Хабенский сыграл в картине роль экскурсовода-мистика, который перемещается во времени и пространстве. Участие в фильме также принял директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.