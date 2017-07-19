Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Оренбургской области проводит доследственную проверку по факту отравления 16 человек в городе Бугуруслан.

Ранее появилась информация, что с 17 по 19 июля текущего года в Бугурусланскую районную больницу поступило 16 человек, среди них трое детей. У всех пациентов диагностировали острую кишечную инфекцию, их госпитализировали. Об этом сообщает информационное агентство «Оренбуржье».

«По предварительным данным, причиной пищевого отравления жителей города Бугуруслан явилось употребление шаурмы –– продукции местного индивидуального предпринимателя, приобретенной в ларьке, расположенного по улице Революционная города Бугуруслан», –– говорится в сообщении пресс-службы СУ СК.

Врачи оценивают состояние пострадавших как стабильное удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

Специалистам предстоит изучить пробы продукции, анализы и другие образцы исследования. В рамках проверки следователями проводятся работы по установлению всех обстоятельств случившегося.