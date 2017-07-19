Молодые поэты со всей России собрались в Твери 15–16 июля на первый Всероссийский слет «Зеленый листок» в честь первой годовщины со дня создания единственного в стране Дома поэзии Андрея Дементьева.

50 авторов из 21 региона страны подали заявки на участие, в Тверь удалось попасть всего 35 литераторам. Все они прислали свои стихи в Дом поэзии и были отобраны компетентным жюри. Молодых поэтов приветствовали министр культуры РФ Владимир Мединский, а также знаменитые поэты нашей страны, редакторы литературных журналов и руководители поэтических семинаров, сообщает «Тверские ведомости».

В рамках мероприятия и ко дню рождения Андрея Дементьева, которому исполнилось 89 лет, 16 июля в Твери также открылся сквер Поэзии. Зураб Церетели презентовал городу три бронзовые скульптуры, посвященные поэтам и поэзии. Вечером в академическом театре драм прошла музыкально-поэтическая программа «Любовь меняет всё…». В концерте приняли участие Любовь Казарновская, Сергей Жилин, Александр Коган, а также финалисты международных и телевизионных певческих конкурсов.

Фестиваль был назван в честь раздела, который был посвящен молодым поэтам, в знаменитом журнале «Юность». Его главным редактором долгие годы был Андрей Дементьев.