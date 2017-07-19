Еврокомиссия обеспокоена последними мерами в рамках проводимой в Польше судебной реформы и намерена провести оценку состояния демократии в стране. С таким заявлением выступил первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс.

Он отметил, что каждый закон в случае принятия серьезно ограничивает независимость судебной системы Польши. Фактически, отмечает Тиммерманс, судьи будут полностью зависеть от политиков и станут служить им до выхода на пенсию.

Первый вице-председатель ЕК отметил, что на следующей неделе Варшаве направят рекомендации по предотвращению нарушений принципа верховенства права.

Если же Брюссель и Варшава не смогут найти выход из сложившейся ситуации, будет запущена процедура, которая может привести к введению санкций против Польши. В частности, страну могут лишить права голоса в Совете ЕК.

На вопрос журналистов, могут ли разногласия привести к выходу Польши из Евросоюза, Тиммерманс ответил отрицательно.