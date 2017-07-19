В Генеральном штабе вооруженных сил Франции произошла масштабная кадровая перестановка: его бывший начальник, 60-летний Пьер де Вилье, подал в отставку на фоне конфликта с президентом страны Эммануэлем Макроном по поводу военного бюджета, а его место занял генерал Франсуа Лекуантр.

Предполагалось, что де Вилье в пятницу, 21 июля, встретится с главой государства в Елисейском дворце и они обсудят ситуацию с последующим принятием какого-либо решения. Однако экс-руководитель Генштаба решил не дожидаться конца недели и подал в отставку сегодня утром. Макрон подписал поданное им заявление.

«В нынешних условиях я больше не в состоянии обеспечивать модель армии, которая необходима для защиты Франции и французов сегодня и завтра, и поддерживать амбиции нашей страны. Поэтому я слагаю свои обязанности в этот день», — говорится в заявлении Пьера де Вилье.

Его преемник на посту главы французского Генштаба — генерал Франсуа Лекуантр, выпускник престижного военного училища в Сен-Сире. Ему 54 года, он участвовал в военных операциях в Боснии и Герцеговине, Ираке и Руанде, командовал 3-м полком морской пехоты в Кот-д'Ивуаре, а с 2011 года возглавлял 9-ю бронетанковую бригаду морской пехоты в Пуатье. Двумя годами позже Лекуантр возглавил миссию ЕС по подготовке военнослужащих армии Мали.