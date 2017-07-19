В Венгрии полиция проводит обыски в международных поездах дальнего следования после получения информации об угрозе взрыва в нескольких поездах.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на венгерскую полицию.

По данным правоохранительных органов, неизвестный позвонил по телефону и сообщил, что заминировал несколько международных поездов в Венгрии. По указанию специальных служб компания «Венгерские железные дороги» остановила 18 поездов для досмотра. Все пассажиры, находившиеся в вагонах, были вынуждены покинуть транспорт.

В настоящее время полиция продолжает проверять поезда на наличие бомбы. Информации об обнаружении опасного предмета пока не поступало.