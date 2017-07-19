Российская синхронистка Светлана Колесниченко выиграла произвольную программу на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Россиянка по итогам соревнований набрала 96,1333 балла. Серебро турнира в произвольной программе завоевала представительница Испании Она Карбонель, набравшая 95,0333 балла. Бронзу ЧМ взяла украинка Анна Волошина, выступление которой судьи оценили в 93,3000, сообщает RT.

Таким образом, копилка сборной РФ на турнире пополнилась пятой золотой медалью. В активе россиян уже девять медалей, включая три серебряных и одну бронзовую.

Напомним, во вторник российские синхронистки завоевали золотые медали ЧМ в технической программе в группах.