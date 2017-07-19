Природоохранная прокуратура Ульяновской области приостановила деятельность завода ООО «МИЗ» в поселке Меловой Новоульяновска на 60 суток.

По данным ведомства, во время проверки предприятия, которое производит строительную известь, были выявлены нарушения требований природоохранного законодательства. Так, были зафиксированы не разрешенные выбросы в атмосферный воздух оксида углерода, окиси азота, диоксида азота, а также взвешенных веществ, сообщает 1ul.ru.

Прокуратура Ульяновского района направила в суд постановление о правонарушениях, которые зафиксированы на предприятии. Районный суд признал завод виновным и приостановил деятельность цеха по изготовлению извести.