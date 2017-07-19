Следственный комитет России начал проверку после аварии с автобусом в пермском крае. Междугородний автобус вылетел в кювет, в результате чего пострадали 13 человек. Об этом сообщили в СКР по региону.

ДТП произошло в среду, 19 июля, около 11:30 по дороге из Краснокамска в Пермь. Автобус «НефАЗ» оказался в кювете, поскольку, по предварительной информации, водитель не справился с управлением на повороте, сообщает «Газета.Ру». Отмечается, что в момент аварии в салоне находились 15 человек, 10 из них, включая маленького ребенка, получили травмы, двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

СКР проводит доследственную проверку по факту ДТП. Следователи уже провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и назначили соответствующие экспертизы. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.