Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что официальная Рига больше не испытывает опасений по поводу масштабных белорусско-российских военных учений, которые должны состояться в сентябре.

Это заявление глава Минобороны прибалтийской республики сделал в Минске, куда прибыл с государственным визитом. «У нас нет больше вопросов к Белоруссии по поводу «Запада-2017», — заверил Ринкевичс на пресс-конференции по итогам переговоров с главой белорусского внешнеполитического ведомства.

По его словам, глава МИД Белоруссии «очень подробно объяснил позицию государства» по поводу предстоящих учений. «Я доволен», — резюмировал руководитель латвийского оборонного ведомства.

Планы проведения масштабных учений с участием военных РФ и Белоруссии вызвали опасения на Западе сразу после того, как были обнародованы. Москва дала понять, что они являются своего рода ответом на расширение военного присутствия НАТО в прибалтийских республиках и Польше.

В частности, беспокойство по этому поводу выражала Эстония в лице ее министра обороны. Он предположил, что российские войска, прибывшие на белорусскую территорию для участия в учениях, могут впоследствии там и остаться.

Некоторые западные политики заподозрили Москву в стремлении создать почву для провокации против стран НАТО и «ширму для оккупации Белоруссии». В Минске эти опасения охарактеризовали как беспочвенные, обещая пригласить представителей Североатлантического альянса в качестве наблюдателей за ходом маневров на учениях.