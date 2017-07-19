При анализе сделки по слиянию «Яндекс.Такси» и Uber будет учитываться косвенная доля компаний на российском рынке. С таким заявлением выступил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский.

Он подчеркнул, что обе компании являются крупнейшими такси-агрегаторами и их влияние распространяется на большинство игроков рынка.

«Если они влияют не напрямую, то влияют косвенно. Есть понятие косвенного контроля», — отметил Цариковский.

Замглавы ФАС подчеркнул, что регулятор постепенно уходит от понятия «прямой контроль» и приходит к понятию рыночной силы.

«То есть прямой контроль, на мой взгляд, как грубая доля товарного рынка уходит в прошлое», — сказал замглавы ведомства.

Цариковский не исключил, что ФАС подготовит поправки в закон «О защите конкуренции». В противном случае Россия будет «бешено отставать» в этом вопросе.