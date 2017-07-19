Поддержка теневого бизнеса, усиление частного сектора, удар по малообеспеченному населению и снижение популярности внутреннего туризма — такие последствия «курортного сбора» выделяют опрошенные «Известиями» эксперты (закон о его введении ранее приняла Госдума). Документ предусматривает взимание сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях с 2018 года.

Дополнительная плата

«Всё печально. Сложно сказать, повлияет ли это на отток туристов от российских курортов, но это точно не повлияет на приток. Конечно, это воспримется достаточно негативно, поскольку наши курорты и так не радуют туристов низкой ценой. Зачастую многие приезжают вынужденно, так как не могут себе позволить выезд за рубеж: невыездные граждане, много родителей с маленькими детьми, для которых выезд за рубеж — сложная процедура, и так далее. Дополнительный сбор радовать их не будет», — рассказал руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России и гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.

Однако, по словам эксперта, фундаментальная проблема кроется в другом — конечная цель введения курортного сбора не будет достигнута.

«По разного рода оценкам, до 80% туристов, прибывающих на наши черноморские курорты, размещаются в частном секторе. К сожалению, это широкое понятие — и бабушка, которая сдает две комнаты, и гостиницы на 100 номеров, которые оформлены как частные дома, не платят налогов, не регистрируют своих туристов. В комментарии к принятому закону сообщается, что сбором не будут облагаться граждане, размещающиеся в частном секторе. Соответственно опять-таки весь груз этих сборов ляжет на крупные гостиничные комплексы, которые и так обеспечивают основной объем налогов и вынуждены по этой причине формировать достаточно высокие цены и находятся вне конкуренции с частным сектором, цены которого значительно ниже. Поэтому отдыхающие крупных комплексов будут платить дополнительно», — пояснил Уманский.

В итоге этому сбору подвергнутся около 20% туристов, уточнил эксперт, отметив, что ни на какие инфраструктурные проекты этих денег не хватит и популяризации внутреннего туризма это способствовать тоже не будет.

Уход в тень

«Этим законом обеспечивается лишняя поддержка такого рода теневого бизнеса на фоне того, что строительство крупных гостиниц, которые характеризуют качество отдыха на курорте, окажется на грани рентабельности. Необходимо, наоборот, стимулировать развитие организованного массового туризма и строительство крупных гостиниц, иначе весь рынок будет представлен таким частным сектором», — заключил эксперт.

Малообеспеченное население и даже нижние децили среднедоходного все-таки ощутят этот удар, допускает директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

«Конечно, не эти мотивы будут превалирование внутреннего и заграничного туризма, а качество и ценовая линейка. У нас в последнее время получается, что те же Турция и Египет практически соизмеримы по ценам с нашим внутренним туризмом — Крымом и Сочи, но по качеству принципиально превосходят. Я не против этого сбора, если только эти деньги пойдут на улучшение качества обслуживания — подобное существует во многих странах», — рассказал эксперт.

Отечественная курортная отрасль явно не готова к введению таких сборов: многие выбирают зарубежный отдых, поскольку до сих пор соотношение цены и качества за границей и на российских курортах явно не в пользу последних, солидарен с Остапковичем основатель маркетинговой группы «Алёхин и партнеры» Роман Алёхин.

«При таком раскладе введение дополнительных сборов с граждан станет еще одной причиной отказа от внутреннего туризма. Также пока не совсем ясно, как будет решен вопрос с теми гражданами, которые будут ездить в командировки и подобные поездки — формально они тоже должны подпадать под действие этого сбора, однако цель их поездки совсем иная. В таком случае встает вопрос о способах определения цели поездки: кто будет освобожден от сбора и кто будет это контролировать и проверять», — пояснил он.