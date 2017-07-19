На развитие Дальнего Востока привлечено 2,2 трлн рублей инвестиций. Средства пойдут на реализацию 707 новых проектов, подразумевающих создание 100 тыс. рабочих мест.

Об этом на заседании оргкомитета третьего Восточного экономического форума заявил представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По его словам, в регионе создано 17 территорий опережающего развития, обеспечена инфраструктурная поддержка 14 инвестиционным проектам. На Дальнем Востоке было открыто 35 новых предприятий. До конца года в эксплуатацию сдадут еще 50 предприятий.

Трутнев отметил, что Восточный экономический форум станет серьезным событием для России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Форум в этой ипостаси мы рассматриваем как еще один инструмент для распространения информации о том, что на Дальнем Востоке России работать надежно, безопасно и экономически эффективно», — подчеркнул Трутнев.

Восточный экономический форум пройдет 6–7 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. В мероприятии примут участие представители 26 стран.