Следователи в Вологодской области возбудили уголовное дело в связи со строительством небезопасного для людей жилья. Речь идет о двух домах в поселке Сазоново Чагодощенского района.

Здания были предназначены для переселения граждан из аварийного жилья. После переезда люди стали жаловаться на холод в квартирах. Температура в помещениях была ниже нормы, передает ИА FlashNord.

Выяснилось, что застройщик нарушил строительные требования и правила по тепловой защите зданий. Поэтому зимой жить в таких домах опасно для здоровья. В рамках расследования назначена строительно-техническая экспертиза построек.