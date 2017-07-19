Около 5 млн рублей похитили из банкомата в одном из гипермаркетов Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Кража произошла в период с 1 по 4 июля, однако пропажу заметили только во вторник, 18 июля. Представитель банка приехал в банкомат, установленный в гипермаркете на Бухарестской улице во Фрунзенском районе города, и обнаружил недостачу в 4,8 млн рублей, сообщает сайт «Комсомольской правды». Отмечается, что камер видеонаблюдения в гипермаркете не оказалось.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.