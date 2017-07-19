Пассажирский поезд Саратов–Анапа ночью 19 июля в 3.10 в Калачевском районе Волгоградской области на станции Прудбой сбил двух молодых людей.

На железнодорожных путях в столь поздний час оказались молодые супруги. Как сообщает novostivolgograda.ru, машинист поезда находящихся на путях людей заметил слишком поздно, поэтому применить экстренное торможение не успел.

Сейчас оба супруга находятся в реанимации с тяжелыми травмами и с множественными переломами. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Правоохранительные органы устанавливают причины, по которым пострадавшие оказались на железнодорожных путях ночью.