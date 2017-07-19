Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал «весь этот хайп по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезным». Об этом он сообщил на совещании с экспертами, на котором дал оценку инициативе главы ДНР Александра Захарченко.

Сурков отметил, что главным в идее по созданию Малороссии является то, что Донбасс воют не за отделение от Украины, а за ее целостность.

«Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть», –– сказал Сурков.

По его словам, на Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному смотрят на будущее своей страны, пишет «РИА Новости».

Напомним, ранее глава ДНР Александр Захарченко выступил с предложением по созданию нового государства Малороссия, которое станет правопреемником Украины. При этом в Луганской народной республике сообщили, что о таком решении они не знают.