По факту гибели четырех рыбаков на промысле в Норвежском море заведено уголовное дело. Статья — «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», сообщили в СКР.

Причиной смерти, по предварительным данным, стало отравление угарным газом на траулере «Капитан Сулимов», который принадлежит мурманской компании «Робинзон», передает ИА «Би-порт».

Ранее «Известия» писали о том, что на судне 13 июля произошло задымление в помещении рыбомучной установки. Четыре члена экипажа вошли в это помещение без специальных масок и получили отравление.

Следственное управление на транспорте продолжает выяснять обстоятельства случившегося, транспортная прокуратура проверяет безопасность плавания.