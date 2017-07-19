Международный фестиваль радиоуправляемых моделей в третий раз пройдет в Приамурье недалеко от Благовещенска. В этот раз среди участников ожидаются гости из Китая.

21–23 июля на аэродроме села Черемхово в 25 км от Благовещенска авиамоделисты снова смогут показать свое мастерство и собранные модели. Среди участников в этом году планируется увидеть любителей из Находки, Владивостока, Хабаровска, Сибири, а также Цицикара и Харбина.

Также в этом году на фестивале устроят настоящий воздушный бой, в котором примут участие пять маленьких самолетов. Самой ожидаемой частью программы станет 3Д-пилотаж или так называемая воздушная акробатика, сообщает ИА «Амур.инфо».

Основная часть мероприятий запланирована на 22 июля, зато 23 июля зрители смогут пообщаться с конструкторами и инженерами моделей. В этот же день проведут демонстрационные полеты. На фестивале запланировано множество развлечений: катание на лошадях, самолетах и дельтапланах, запуск воздушного змея, концерт, фаер-шоу, а также ночной полет радиоуправляемых самолетов.