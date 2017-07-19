Тела супружеской пары, пропавшей 75 лет назад без вести, обнаружили на тающем леднике в швейцарских Альпах. Жители деревни Шандолен в кантоне Вале Марселен и Франсин Дюмулен, отправившиеся в августе 1942 года доить коров, так и не вернулись домой, передает Reuters.

Два тела на леднике Цанфлерон недалеко от подъемника горнолыжного курорта Ле-Дьяблере на высоте более 2,5 тыс. м обнаружил на прошлой неделе рабочий. Об этом сообщила в понедельник вечером местная полиция. У погибших были при себе документы.

Для подтверждения личности погибших их родственникам предстоит пройти ДНК-тест.

По словам директора горной станции Glacier 3000 Бернхарда Тшаннена, тела мужчины и женщины в одежде периода Второй мировой войны лежали рядом друг с другом. «Они идеально сохранились в леднике, и их личные вещи остались в сохранности», — сообщил он.

Младшая дочь супружеской пары Марселен Удри-Дюмулен, которой уже 79 лет, сообщила, что после пропажи родителей их дети продолжали поиски на протяжении всего времени, сообщает телеканал «360».