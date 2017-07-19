Депутаты законодательного собрания Красноярского края отменили скандальный закон, подразумевающий двукратное увеличение их собственных зарплат. Решение было принято единогласно.

На заседании присутствовали 41 из 52 депутатов. На рассмотрение вопроса ушло около 15 минут, передает ТАСС.

Резонансный закон, подразумевающий увеличение зарплат депутатов со 100 тыс. до 200 тыс. рублей, был принят в начале июня. Решение чиновников вызвало негодование местных жителей и ряда парламентариев. Кроме того, им заинтересовалась краевая прокуратура, инициировавшая по факту принятия закона проверку.

Как отмечал руководитель фракции ЛДПР Александр Глисков, авторы законопроекта ввели в заблуждение своих коллег, а поправки в закон, подразумевающий увеличение зарплат, были внесены перед самым голосованием.