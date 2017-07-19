Новый комплекс спортивных трамплинов появится в Нижнем Новгороде. Сегодня стало известно о том, что власти выдали разрешение на изменение планировки территории у Казанского съезда — именно там появятся спортивные сооружения.

Как сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на постановление администрации, речь идет о территории, которая включает и полуостров Печерские пески. Строительство должно начаться во II квартале 2018 года. А ко II кварталу 2019 года объект должны сдать в эксплуатацию.

Уточняется, что работы по возведению первого трамплина областного тренировочного центра будет проводить ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик». Земельный участок был предоставлен в бессрочное пользование областному минстрою.

Напомним, проект по возведению комплекса трамплинов был одобрен еще в 2008 году. Тогда же был выбран и генподрядчик — ГК «СУ-155». Однако проект так и не был воплощен в жизнь.