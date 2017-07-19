Законопроект о лишении военных пособий за провал теста на наркотики снизит спрос на наркотики, заявил «Известиям» главный нарколог РФ Евгений Брюн.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает расширение перечня оснований, когда при увольнении военным не будет выплачиваться единовременное пособие.

Предлагается не выдавать пособие военнослужащим, которые не смогли пройти обязательное тестирование на наличие наркотических и психотропных веществ.

«Это очень действенная мера. На примере школьников, учащихся могу сказать, что закон о тестировании ФЗ № 120 значительно снизил спрос на наркотики. В 3–5 раз снизилось потребление наркотиков в школах и в вузах. Так что эта норма очень вовремя сейчас заработает», — заявил Брюн.

По мнению главного нарколога РФ, отказ от прохождения наркотика военнослужащим требует особого внимания.

«Если кадровый военный отказывается от проведения теста на наркотики, то да, это требует внимательного отношения к этому. Среди призывников много молодых людей, которые идут на срочную службу в армию, мы выявляем как не больных, а потребителей наркотиков. Это немного разные вещи, тут нельзя путаться. Поэтому для многих этих ребят армия — это спасение. И тут такого однозначного мнения, что если человек попробовал наркотики, то он не может служить в армии, не должно быть. Поскольку отводом от армии является только заболевание. Установленное на основании экспертизы, освидетельствования», — сказал Брюн.

По словам Брюна, тесты на наркотики часть людей не сдают, потому что понимают, что не сдадут их в «положительном» смысле. Другая часть отказывается от медосвидетельствования из-за гордыни.