19 июля на центральном участке набережной Амура в Благовещенске подрядная организация приступила к работам по возведению стометровой детской площадки. Обустройство набережной оценивается в 70 млн рублей.

На участке от переулка Святителя Иннокентия до улицы Пионерской планируют устройство летнего водопровода, видеонаблюдения и звуковещания. Детскую площадку с городком «Кремль» планируют разделить на зоны по возрастам. Как сообщает ИА «Амур.инфо», участок планируется озеленить: здесь посадят деревья и разобьют цветники.

Кроме того, на территории организуют наружное освещение. В рамках работ установят 82 торшера высотой 3,5 м, 44 садово-парковых светильника, а также 19 опор высотой 10 м. Работы по благоустройству участка планируют завершить до 30 сентября 2017 года.