Двоих жителей столицы задержали по подозрению в похищении человека. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Москве.

Инцидент произошел утром в субботу, 15 июля. Двое неизвестных похитили 23-летнего молодого человека недалеко от ТЦ на Калужском шоссе и удерживали его в багажнике. Похищение было спланировано с целью выкупа в 700 тыс. рублей у семьи потерпевшего. Родственники обратились в полицию, после чего сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно установить местонахождение пленника и освободить его, сообщает «РИА Новости».

Подозреваемые также были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщает телерадиокомпания «Мир».