Глава Центризбиркома Элла Памфилова выразила сожаления, что Евгений Ройзман не смог пройти муниципальный фильтр, и обвинила партию «Яблоко» в политической нечистоплотности.

Ранее стало известно, что мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не сумел пройти муниципальный фильтр и не будет участвовать в выборах губернатора Свердловской области.

В свою очередь, председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова обвинила главу ЦИК в «покрывательстве муниципального фильтра».

Памфилова отметила, что ЦИК провела консультации с представителями партий, после чего предложила президенту Владимиру Путину «пересмотреть необходимость муниципального фильтра».

«Я вообще не хотела реагировать на данное заявление партии. <...> На мой взгляд, это заявление профессионально несостоятельное и политически нечистоплотное», — приводит слова Памфиловой «Интерфакс».