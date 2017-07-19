Администрация Староуткинска Свердловской области отказала жителям в получении единовременного пособия в качестве компенсации за ущерб, причиненный ураганом 3 июня. В населенном пункте пострадало 80 домов, передает ТагилСити.Ру.

На данный момент по 143 заявлениям выплаты произведены. Однако обращения еще 44 граждан отклонены. Ситуацию под контроль взял лично прокурор Шалинского района, пообещав разобраться по каждому факту отказа, пишет «Интерфакс».

Июньский ураган нанес Свердловской области ущерб на сумму более 170 млн рублей, погиб один человек. Больше всего от природной стихии пострадали Нижний Тагил и Староуткинск. Сильный ветер с грозами повлек за собой массовое отключение электричества. В результате без света в течение двух суток оставались более 100 тыс. жителей в восьми населенных пунктах.