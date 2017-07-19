Грузия дважды направляла на Украину запрос об экстрадиции экс-президента страны Михаила Саакашвили, однако оба раза получала отказ. Об этом сообщила министр юстиции Тея Цулукиани.

Она отметила, что оба запроса были обоснованы, украинским властям были предъявлены доказательства вины Саакашвили. Цулукиани добавила, что это нельзя считать «политическим процессом», поскольку материалы дела свидетельствуют против экс-президента Грузии, передает ТАСС.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко отметил, что не видел запросов об экстрадиции Михаила Саакашвили. Украинский лидер подчеркнул, что этот процесс является прерогативой силовых структур.

Михаил Саакашвили с мая 2015-го по ноябрь 2016 года занимал пост главы Одесской области. В настоящее врем политик является активным оппозиционером киевским властям. Он неоднократно подвергал критике действия Петра Порошенко.