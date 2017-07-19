С 19 по 29 июля участок трассы Челябинск–Екатеринбург будут полностью перекрывать на полчаса. Объездного пути не предусмотрено.

Недалеко от поселка Клепино в течение 10 дней каждое утро с 4.30 до 5.00 участок трассы будет полностью закрыт для проезда автомобилей. Связано это с тем, что на подъезде к Екатеринбургу будут устанавливать рамную конструкцию, сообщает ИА «Ура.ру».

Время для работ выбрано с учетом статистики, по данным которой в эти часы наблюдается низкая интенсивность движения. Управление автодорог «Южный Урал» предупреждает автомобилистов, которые планируют в эти дни поездки в аэропорт Кольцово, строить свой маршрут, учитывая перекрытие движения.