Молодежь Магаданской области сможет принять участие в конкурсе «Прокуратура против коррупции», представив свои плакаты и видеоролики. Ведомство рассчитывает, что авторы серьезно изучат законодательство РФ по данной проблеме.

Ожидается, что участники смогут отразить в своих работах роль прокуратуры и предложить свои идеи, как победить коррупцию в стране. Конкурс проводится в рамках молодежного проекта «Новый взгляд», посвященного социальной рекламе. Об этом пишет ИА MagadanMedia.

Победителей выберут по двум номинациям: «социальный плакат» и «социальный видеоролик». Принимаются заявки от граждан в возрасте от 14 до 30 лет. Подведение итогов намечено на декабрь.