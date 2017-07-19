Одиннадцатилетний Паша Заболотский, который борется с острым миелобластным лейкозом, через сайт IZ.RU собрал на лечение 112 тыс. рублей.

«На Пашу было одновременно открыто три счета, — поясняет руководитель отдела фандрайзинга фонда AdVita Мария Андреева, ­— и без дополнительной поддержки, без внимания газеты «Известия» и ее читателей фонд не смог бы собрать значительную часть необходимых средств так быстро. Бороться с онкологическими болезнями нужно здесь и сейчас».

В начале мая на IZ.RU была размещена история о Паше Заболотском, и в тот же день начали поступать деньги на счета Паши. Меньше чем за месяц в Петербургский благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») было адресно переведено 112 тыс. рублей на дорогостоящий противогрибковый препарат. Благодаря этому мальчик получил своевременную терапию, которая была ему остро необходима после пересадки костного мозга.

Паша борется со своей болезнью с осени 2016 года. Мальчик успешно пережил три тяжелых химиотерапии, но перед последней процедурой был обнаружен рецидив. Оставалось только сделать пересадку костного мозга.

Трансплантацию костного мозга Павлу сделали в Санкт-Петербурге в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой. Это был единственный шанс победить острый лейкоз, который не поддался лечению химиотерапией. После трансплантации у мальчика развилась бронхиальная астма, поэтому врачам пришлось назначить ингаляции со специальными препаратами. Судя по результатам обследования, в легких видны улучшения. Противогрибковая терапия продолжается.

Поддержку и силы для жизни мальчик получил благодаря своей семье и неравнодушным людям, в том числе читателям «Известий».

«Паша восстанавливается, — говорит мама мальчика, Екатерина. —­– С 15 июня мы наблюдаемся на дневном стационаре в клинике в Санкт-Петербурге. Иногда сына беспокоят боли в спине и костях, но в остальном он чувствует себя неплохо».

Сейчас врачи наблюдают ремиссию, донорский костный мозг прижился и работает, но для поддержки сильно ослабленного иммунитета мальчику необходимо продолжать принимать несколько дорогостоящих препаратов.

Семья Паши Заболотского и фонд AdVita благодарят всех, кто своевременно откликнулся на призыв и помог. Все данные о денежных поступлениях вы можете посмотреть на странице Паши на сайте фонда http://www.advita.ru/PZab1.php.