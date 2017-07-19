Следователи проводят проверку по факту гибели в Уфе местного жителя. Он получил смертельный удар током, прикоснувшись к забору, ограждающему строящийся дом.

Как сообщает ИА «Башинформ», 44-летний мужчина с женой приехали смотреть, как идет строительство их новой квартиры в многоквартирном доме. Мужчина случайно прислонился к забору и получил сильнейший электроудар.

Следствие предполагает, что это могло произойти из-за того, что изоляция кабеля, проходившего через забор, перетерлась и металлический забор находился под напряжением.

По словам очевидцев, никаких надписей о смертельных последствиях прикосновения к забору в этом месте не наблюдалось. Был вывешен лишь плакат, который предупреждал об опасности прохода на стройку.

Кроме того, сама строительная площадка находится в центре жилого микрорайона, через нее постоянно ходят люди на остановку, к своим домам и магазину.

Точную причину смерти уфимца установит судебно-медицинская экспертиза. Далее будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.