Протокол к соглашению с Сирией о размещении авиагруппы РФ на территории арабской республики ратифицировал Совет Федерации.

Соглашение, рассчитанное на 49 лет, было подписано 26 августа 2015 года, сам протокол — в январе текущего года.

Согласно документу, охраной мест дислокации российской авиагруппы займется сирийская армия. Российская сторона будет обеспечивать внутреннюю охрану и поддержание правопорядка, а также обеспечение противовоздушной обороны.

Ратификация протокола позволит российскому контингенту осуществлять практическую деятельность в полном объеме.

Реализация документа обойдется в около 20 миллионов рублей ежегодно. Средства заложены в бюджет Министерства обороны РФ.