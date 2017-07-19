В самопровозглашенной ЛНР задержан подозреваемый в подготовке теракта. В министерстве госбезопасности республики (МГБ) считают, что за организацией преступления стоят украинские спецслужбы, сообщает «РИА Новости».

«Министерством государственной безопасности ЛНР задержан диверсант, планировавший по заданию украинских спецслужб совершить резонансный террористический акт, объектом которого должны были стать иностранные лица и мирные жители республики», — сказала агентству глава пресс-службы МГБ Евгения Любенко.

4 июля власти самопровозглашенной республики сообщили о предотвращении теракта против специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, действующей в Донбассе. В частности, был обнаружен подозрительный автомобиль ВАЗ-2101 с номерами Винницкой области Украины.

В МГБ считают, что ВАЗ-2101 пользовались злоумышленники, 23 апреля подорвавшие на территории ЛНР автомобиль миссии ОБСЕ. Тогда погиб один из наблюдателей, бывший американским гражданином. Еще двое — из Чехии и ФРГ — получили ранения.