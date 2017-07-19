Представители провозглашенной Луганской народной республики не будут обсуждать инициативу о создании Малороссии на переговорах в Минске, которые пройдут в среду, 19 июля.

Об этом заявил Родион Мирошник, представляющий интересы ЛНР в подгруппе по Донбассу. Он отметил, что есть повестка переговоров, в которую включены вопросы, требующие обсуждения, передает «РИА Новости».

«Мы не планируем (обсуждать идею о создании Малороссии. — Прим. ред.). Это внутренняя инициатива ДНР», — отметил Мирошник.

Накануне глава провозглашенной ДНР Александр Захарченко сообщил о создании нового государства — Малороссии. Страна намерена восстановить отношения с Россией и присоединиться к Союзному государству РФ и Белоруссии, сохранив суверенитет.

Позднее представители ЛНР заявили, что этот вопрос с ними не обсуждался. Более того, они даже не знали о планах по созданию нового государства.