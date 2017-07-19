Российские инвестиции в казначейские обязательства США (US Treasuries) выросли до максимума октября 2014 года — до $108,7 млрд. Москва вложила в ценные бумаги американского министерства финансов (казначейства) еще $3,8 млрд, сообщает «Интерфакс».

Увеличение российских инвестиций отмечалось ежемесячно с декабря прошлого года, когда их объем составлял $86,2 млрд.

В 2013 году российские вложения в US Treasuries достигали $150 млрд. Сегодня Россия занимает 13-е место среди крупнейших кредиторов американского государства. Самый большой кредитор США — Япония ($1,111 трлн), на втором месте — Китай с $1,102 трлн.

Вложения остальных кредиторов на порядок ниже. Так, третье место занимает Ирландия с $295,9 млрд инвестиций.