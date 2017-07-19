Аукцион, на котором должны были быть выставлены личные письма, фотографии и белье Мадонны, не состоится. Торги отменил суд Манхэттена, в который ранее подала иск американская певица, сообщает AP.

Мадонна была уверена, что все заявленные аукционным домом Gotta Have It ее вещи по-прежнему хранятся у нее, о чем указала в иске.

Ранее сообщалось о 20 предметах, выставленных на торги. Одним из них стало письмо из тюрьмы рэпера Тупака Шакура, в котором он сообщает Мадонне о своем намерении расстаться с ней. Стартовая цена этого лота составила $100 тыс.

Вещи Мадонны намеревалась продать ее бывшая подруга Дарлин Лутц, работавшая некоторое время консультантом певицы. «Кажется очевидным, что Лутц злоупотребила моим доверием, совершив вопиющую попытку заполучить мою собственность без моего ведома и согласия», — говорится в иске поп-звезды.