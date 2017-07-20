Росфинмониторинг подготовил законопроект, позволяющий не проводить повторную идентификацию клиентов в рамках банковских групп и холдингов. Поправки (есть в распоряжении «Известий») уже направлены в правительство. Согласно документу, если клиент уже идентифицирован одной компанией из группы, другая организация может воспользоваться этой информацией и не проводить его проверку. Таким образом, все структуры банковских групп смогут обмениваться сведениями о клиентах и использовать их на практике. Изменения вносятся в «антиотмывочный» 115-ФЗ. Нововведение призвано упростить процесс идентификации банковских клиентов, сократить операционные издержки на их проверку и уровень риска при обслуживании. А это, в свою очередь, позволит снизить ставки по кредитам. Впрочем, воспользоваться нововведением смогут не все участники рынка.

Законопроект Росфинмониторинга направлен на упрощение идентификации банковских клиентов, которые уже обслуживаются в других компаниях холдинга.

— Предусмотрено закрепление возможности обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации, для организаций, входящих в банковскую группу, являющихся субъектами исполнения 115-ФЗ, — пояснил «Известиям» источник, близкий к Росфинмониторингу. — По результатам рассмотрения законопроекта в правительстве с учетом содержания дальнейших решений работа по изменению 115-ФЗ будет продолжена.

Сейчас при приеме граждан на обслуживание банки проверяют их ФИО, серию и номера паспорта. Дополнительно они могут запросить СНИЛС, номер полиса ОМС, а также ИНН. Предприниматели и компании должны предоставить банку свидетельство о постановке на учет в налоговой, свидетельство о госрегистрации, учредительные документы и еще с десяток разнообразных справок — полный перечень необходимых бумаг у банков разнится.

Согласно законопроекту Росфинмониторинга, все документы клиентам разных компаний банковских групп нужно будет предоставить лишь раз.

— Если гражданин — клиент банка А — хочет открыть счет в другом банке группы — банке Б, его личное присутствие в банке Б не потребуется, — пояснил «Известиям» зампред Национального совета финансового рынка Александр Наумов. — Банк Б запросит у банка А все идентификационные данные, ведь банк А уже проводил проверку при приеме на обслуживание. По сведениям банка А банк Б составит анкету гражданина. При этом за идентификацию будет отвечать банк Б, а за достоверность данных — банк А. В то же время банк Б не сможет открыть клиенту счет, если гражданин не обновлял свои данные в банке А в случае их изменения, был включен в перечень террористов или предположительно вовлечен в незаконные финансовые операции.

Тот же механизм идентификации внутри банковских групп будет действовать для юрлиц и предпринимателей. Ответственность за контроль исполнения 115-ФЗ несет руководитель банковской группы, уточнил Александр Наумов.

— Применение единых стандартов идентификации в рамках банковской группы/холдинга обеспечит ее участникам возможность оперативного предоставления услуг клиентам всеми организациями, входящими в группу/холдинг, позволит снизить затраты, связанные с идентификацией клиентов и хранением их досье, — уточнила начальник службы финансового мониторинга Бинбанка Дина Багатова.

По мнению младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анастасии Личагиной, нововведение также позволит повысить кросс-продажи между своими участниками.

Снижение затрат на идентификацию и уровня риска позволит снизить стоимость предоставления отдельных услуг — например, кредитов, уточнили эксперты.

Впрочем, не все участники рынка смогут воспользоваться нововведением. Исходя из нынешней редакции законопроекта, обмен информацией по клиентам между участниками банковских групп должен происходить согласно «целевым правилам внутреннего контроля», которые разрабатываются головной организацией. Если головная организация, например, является иностранным юрлицом или работает с денежными средствами, разработка таких правил, как и создание единой базы данных, становится невозможной.