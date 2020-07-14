История в датах: 14 июля

14 июля 1941 года прозвучал первый залп батареи реактивных минометов «Катюша» — первой отечественной мобильной многозарядной реактивной системы залпового огня. По одной из версий, название связано с одноименной военной песней — считается, что бойцы вспомнили о ней, поскольку батарея в тот день вела огонь с крутого склона у реки. На фото: залп «Катюш» на 1-м Украинском фронте в 1944 году