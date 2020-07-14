История в датах: 14 июля
14 июля 2016 года произошел теракт в Ницце: во время празднования Дня взятия Бастилии грузовик врезался в толпу людей на Английской набережной, после чего водитель открыл стрельбу. В результате погибли 84 человека, около 200 получили ранения. На фото: горожане возлагают цветы и ставят свечи на Английской набережной в Ницце на следующий день после трагедии
14 июля в Южной Осетии празднуется День миротворца. В этот день в 1992 году в зону грузино-осетинского конфликта вошли трехсторонние миротворческие силы — в том числе российский батальон. Это позволило остановить кровопролитие, длившееся почти два года. На фото: эвакуация беженцев из сельских районов Южной Осетии
14 июля 1789 года в Париже была взята крепость-тюрьма Бастилия. Этот день стал национальным праздником во Франции — ежегодно в этот день там проходит серия балов, финалом праздника становится большой фейерверк у Эйфелевой башни. На фото: репродукция картины «Взятие Бастилии 14 июля 1789» художника Жан-Пьера Уэля
14 июля 1896 года на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый русский автомобиль. Его создателями стали изобретатели Фрезе и Яковлев, а двигатели для своего творения им пришлось закупать за границей. На фото: новинка во время первого представления публике на выставке в 1896-м.
14 июля 1917 года Россия впервые перешла с зимнего на летнее время для более эффективного использования светлого времени суток. После этого переход применялся с 1918 по 1921 год и с 1981 по 2011 год
14 июля 1941 года прозвучал первый залп батареи реактивных минометов «Катюша» — первой отечественной мобильной многозарядной реактивной системы залпового огня. По одной из версий, название связано с одноименной военной песней — считается, что бойцы вспомнили о ней, поскольку батарея в тот день вела огонь с крутого склона у реки. На фото: залп «Катюш» на 1-м Украинском фронте в 1944 году
14 июля 2010 года в Москве началась аномальная жара — максимальные температуры не опускались ниже 30 градусов, из-за чего лето 2010-го стало самым жарким за последние 130 лет. Установившаяся засуха привела к распространению лесных пожаров и смогу в столице
14 июля день рождения празднует парк искусств «Музеон», крупнейший в России музей скульптуры под открытым небом. На его аллеях представлено более тысячи работ мастеров авангарда, памятников соцреализма, а также бюстов советских вождей. С 2015 года «Музеон» вошел в состав парка Горького