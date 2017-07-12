В заповеднике «Приволжская лесостепь» Колышейского района Пензенской области обнаружили массовую аномалию земноводных.

У 130 особей четырех видов амфибий выявлено повышенное количество пальцев, золотые глаза, недоразвитые челюсти, а также амелия (отсутствие верхних конечностей). Кроме того, впервые у негибридных видов лягушек зафиксировали аномалию Р (нестандартное строение лап и наросты на туловище). Как сообщает ИА «Пенза-пресс», причиной появления мутаций чаще всего является химическое загрязнение.

Массовой аномалией уже заинтересовались специалисты из других регионов, в частности из Марий Эл. Некоторые из видов аномалий встретились ученым в заповеднике впервые во всем мире, а аномалия Р нигде не встречалась в таком объеме.