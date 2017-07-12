Подрядчики отремонтировали в Брянске за пять дней Октябрьский мост, соединяющий Советский и Володарский районы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В течение трех суток специалисты вели работы по фрезерованию старого покрытия и за два дня проложили новый асфальт. На эти цели затратили порядка 5 млн рублей. В ближайшее время качество ремонта оценят эксперты с помощью лабораторных испытаний, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Октябрьский мост в Брянске был построен в ноябре 1960 года. Особенность моста заключается в том, что в Брянске он стал первым автомобильным мостом с металлическими пролетными конструкциями. До этого в последний раз сооружение ремонтировали в 2005 году.