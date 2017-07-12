Управление по борьбе с терроризмом Нидерландов проверяет информацию об угрозе совершения теракта в ходе проведения чемпионата Европы по футболу среди женщин. Об этом передает агентство Reuters.

Ранее организация SITE, которая следит за активностью исламистов в интернете, сообщила, что боевики ИГ (запрещена в России) призывают сторонников к совершению атак на стадионе в Утрехте. По их сведениям, атака планируется на 19 июля во время игры между сборными Англии и Шотландии.

Сообщается, что об угрозе теракта организаторы первенства осведомлены и «находятся в тесном контакте со службами безопасности». Чемпионат по футболу среди женщин пройдет в Нидерландах с 16 июля по 6 августа.