Из порта Охотск вышла экспедиция «Байкал–Аляска». Таким образом, дан старт четвертому, морскому, этапу путешествия по следам сибирских купцов. Магаданский порт станет следующей крупной точкой маршрута.

«Настроение боевое! Ожидается попутный ветер, который, по прогнозам, будет дуть как раз в сторону Магадана», — цитирует руководителя экспедиции Анатолия Казакевича ИА MagadanMedia.

Накануне из Иркутска на Камчатку вылетела отдельная группа участников экспедиции, которая займется исследованием острова Беринга. Команда должна воссоединиться в конце июля в Петропавловске-Камчатском.

Напомним, из Иркутска команда «Байкал–Аляска» стартовала 30 мая. Ее члены намерены впервые за 150 лет пройти путь купцов, которые основали первые русские поселения в Северной Америке. Длина маршрута — 11 тыс. км.

Путешественники передвигаются на парусном тримаране. Всего в команде около 20 человек. Финишировать планируется 30 августа в Анкоридже.